Dermanını bulamadı

Bitkisel ilaçlarla hastalıklara derman arayan ünlü doktor ÖmerCoşkun, önceki gün İstanbul'da böbreğinden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak tümmüdahalelere rağmenkurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları ve hastaları yıkıldı. Coşkun için dünmemleketi Adana'dacenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Babasının uzun süredir rahatsız olduğunu söyleyen Fatmanur Coşkun, "5 ayönce Amerika'ya gitmişti. Oradakötüleşmiş. Gittiği hastanedealerjisi olan bir antibiyotikverilmiş. Bu yüzden çoklu organyetmezliği yaşadı. Ama hayattakalamadı" dedi.
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