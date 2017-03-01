Dermanını bulamadı

Bitkisel ilaçlarla hastalıklara derman arayan ünlü doktor Ömer Coşkun, önceki gün İstanbul'da böbreğinden rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan yakınları ve hastaları yıkıldı. Coşkun için dün memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Babasının uzun süredir rahatsız olduğunu söyleyen Fatmanur Coşkun, "5 ay önce Amerika'ya gitmişti. Orada kötüleşmiş. Gittiği hastanede alerjisi olan bir antibiyotik verilmiş. Bu yüzden çoklu organ yetmezliği yaşadı. Ama hayatta kalamadı" dedi.