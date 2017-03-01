Dehşet oteli

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde gece sorumlusu olarak çalışan albay emeklisi Abdullah Önder, önceki akşam otelin eksiklerini tespit etmek için çatıya çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Önder, otelin bitişiğinde bulunan binanın apartman boşluğuna düştü. 5. kattan aşağı düşen Önder'i gören otel çalışanları, hemen yardım çağırdı. Sağlık ekipleri, Önder'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ancak Önder yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye tarafından düştüğü yerden çıkarılarak ambulansa konulan ceset, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.