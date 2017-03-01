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Çocuklar için

’ın çocukları aylar sonra sokaklara çıktı. Tüm yokluğun içinde neşeyle oynadı. ’deki dramı anlatmak için çekilecek dizide yer almayı kabul eden ise “Her şey çocuklar için” dedi. Diziye ’in de destek vereceği açıklandı

Çocuklar için
Mehmetçik'in destek verdiği (ÖSO), 24 Ağustos'ta başlayan kapsamında stratejik öneme sahip ilçesini 'tan arındırdı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından militanlarının kurduğu mayınlar tek tek temizlendi. DEAŞ'tan tamamen kurtarılan ilçe görüntülendi. El Bab'ta yaşayan vatandaşlar, "Allah'a şükür Türkiye, El Bab'ı DEAŞ'tan kurtardı. 3 yıldır çok kötü koşullarda yaşadık. Başka bölgelere giden El Bab halkı da yakında evlerine dönecekler" dedi. Bab kentinde dün de çocuklar aylar sonra sokaklara çıktı. Oyuncaklarını kaybeden minikler, sokak kedileri ve kırılmış bisikletleriyle oynamaya çalıştı.

YILDIZLAR GEÇİDİ
Bu arada Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için kolları sıvayan yapımcılar, yeni bir dizi için ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie ve dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile anlaştı. Büyük bir bölümünün Türkiye'de çekileceği öğrenilen ve üç sezon yayınlanması planlanan dizinin tanıtımı için söz veren ve dizide oynaması da beklenen Jolie, "Her şey oradaki insanlık dramını dünyaya göstermek için. Ancak en önemlisi çocuklar için" dedi. Bu arada dizinin yıldız kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. İlk bölümleri Gaziantep'te ve devamında ise Avrupa'da çekilmesi planlanan dizinin kadrosuna sosyal sorumluluk projelerine destek veren bir diğer Hollywood yıldızı Johnny Depp'in de katkı vereceği öğrenildi. Dünyaca ünlü aktör Depp'in dizi için çekilecek tanıtım filmlerinde mi yoksa dizinin bölümlerinde mi oynayacağı ise henüz açıklanmadı.


* Bab sokaklarında dün silah sesleri değil çocuk kahkahaları vardı.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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