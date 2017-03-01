El Bab’ın çocukları aylar sonra sokaklara çıktı. Tüm yokluğun içinde neşeyle oynadı. Suriye’deki dramı anlatmak için çekilecek dizide yer almayı kabul eden Angelina Jolie ise “Her şey çocuklar için” dedi. Diziye Johnny Depp’in de destek vereceği açıklandı
Mehmetçik'in destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip El Bab ilçesini DEAŞ'tan arındırdı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı El Bab'ın DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından militanlarının kurduğu mayınlar tek tek temizlendi. DEAŞ'tan tamamen kurtarılan ilçe görüntülendi. El Bab'ta yaşayan vatandaşlar, "Allah'a şükürTürkiye, El Bab'ı DEAŞ'tankurtardı. 3 yıldır çok kötükoşullarda yaşadık. Başkabölgelere giden El Babhalkı da yakında evlerinedönecekler" dedi. Bab kentinde dün de çocuklar aylar sonra sokaklara çıktı. Oyuncaklarını kaybedenminikler, sokak kedilerive kırılmış bisikletleriyleoynamaya çalıştı.
YILDIZLAR GEÇİDİ Bu arada Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için kolları sıvayan yapımcılar, yeni bir dizi için ünlü Hollywoodyıldızı Angelina Jolie ve dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldoile anlaştı. Büyük bir bölümünün Türkiye'de çekileceği öğrenilen ve üç sezon yayınlanması planlanan dizinin tanıtımı için söz veren ve dizide oynaması da beklenen Jolie, "Her şey oradaki insanlık dramınıdünyaya göstermek için. Ancak en önemlisi çocuklar için"dedi. Bu arada dizinin yıldız kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. İlk bölümleri Gaziantep'te ve devamında ise Avrupa'da çekilmesi planlanan dizinin kadrosuna sosyal sorumluluk projelerine destekveren bir diğer Hollywood yıldızı Johnny Depp'in de katkı vereceğiöğrenildi. Dünyaca ünlü aktör Depp'in dizi için çekilecek tanıtım filmlerinde mi yoksa dizinin bölümlerinde mi oynayacağı ise henüz açıklanmadı.
* Bab sokaklarında dün silah sesleri değil çocuk kahkahaları vardı.
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