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Çalan telefonu kimse açamadı

Çalan telefonu kimse açamadı
Gaziantep'in İshaliye İlçesi'nde E.V. idaresindeki TIR, Mustafa Ataş (33) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak bariyerlere çarpan Ataş, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemeler yaptı. Bu sırada kazada ölen Ataş'ın cep telefonu çaldı. Uzun süre çalan telefonu kimse açamadı. Olay sonrası TIR sürücüsü E.V. güvenlik güçlerine teslim olurken, olayı duyarak olay yerine koşan Ataş'ın yakınları ise fenalaştı. Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan Mustafa Ataş'ın cesedi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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