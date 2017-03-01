Gaziantep'in İshaliye İlçesi'nde E.V. idaresindeki TIR,Mustafa Ataş (33) yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrularak bariyerlere çarpan Ataş, olay yerinde hayata gözlerini kapadı. Polis ekipleri, kaza yerinde incelemeler yaptı. Busırada kazada ölen Ataş'ın ceptelefonu çaldı. Uzun süre çalan telefonu kimse açamadı. Olay sonrası TIR sürücüsü E.V. güvenlik güçlerine teslim olurken, olayı duyarak olay yerine koşan Ataş'ın yakınları ise fenalaştı. Suriyeli sığınmacıların kaldığıçadır kentte güvenlik görevlisiolarak çalışan Mustafa Ataş'ıncesedi otopsi işlemleri içinmorga kaldırıldı.
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