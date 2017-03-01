Büşra’nın noter zaferi!

Engelli milli tenisçi Büşra Ün, asansör olmadığı için İzmir 16 .Noterliği’nin binasına giremedi. Noter görevlisi 25 basamak inip işlemini gerçekleştirdi. Ancak bu hizmet için 17 lira yol parası tahsil etti. Tepki üzerine genç kızdan alınan para geri verildi
Paralimpik Oyunları'na katılan ilk kadın tenisçimiz BüşraÜn (22), başarılarıyla göğsümüzü kabarttı! Ancak geçtiğimiz gün gittiği noterde kendisinden 17.74 lira yol ücreti alınması, genç kızı şoka uğrattı. Ün'ün olayı sosyal medyadan paylaşması üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuya el attı. İzmir'de yaşayan Büşra, geçtiğimiz günlerde Buca'ya bağlı Şirinyer semtinde bulunan İzmir 16. Noterliği'ne gitti.
OLAY TATLIYA BAĞLANDI
Binada asansör olmadığı için noterin bulunduğu kata çıkamadı. Noteri arayıp durumu anlattı. Bir noter çalışanı, 25 basamak aşağıya inip, genç kızın işlemini tamamladı. Ancak bunun için genç kızdantam 17.74 lira yol parası aldı. Skandalı sosyal medyadan "Engellilik nedir diye soranlara 'Noterde 25 basamak merdiven çıkamadığımda kişilerin aşağı gelmesi için 17,74 TL ödemektir' deyin" notuyla paylaştı. Yaşanan olaya tepki çığ gibi arttı! Sosyal medyadan binlerce kişi, genç sporcuya destek çıktı. Bu sayede Ün'ün sesi kısa sürede yetkililere ulaştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bizzat konuya el attı. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı'na gönderilen yazıyla kendisinden alınan 17.74 lira iade edilen Ün, şunları anlattı: "Engelli rampası bulunmayan noter binasına giremeyince benden yol parası alındı. Bunu sosyal medya aracılığıyla duyurdum ve bu ücretin bana iadesinin sağlanacağı söylendi. Amacımsesini duyuramayandiğer engellilerinde sesi olmaktı.Duyarlı insanlarsayesinde hallettik."
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