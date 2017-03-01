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Başbakan Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

Başbakan , 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, alçak darbeciere direnirken şehit olan Ahmet Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

Başbakandan anlamlı ziyaret

Başbakan , AŞ'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde FETÖ'nün darbe girişimine direnirken şehit olan Ahmet Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

Yıldırım, Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen miting öncesinde şehit Özsoy'un İhsaniye Mahallesi'ndeki baba evine gitti.

Başbakan Yıldırım, burada şehidin annesi Arife ve babası Tahsin Özsoy ile görüştü.

Yıldırım, miting alanında da Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda şehit olan Piyade Yüzbaşı Alper Kalem'in babası Mehmet Ali Kalem ile bir araya geldi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 17:04
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