Aydın Doğan 'karargah rahatsız' manşetinin ardından 'yanlış anlaşıldık' diyerek çark etmişti fakat bugün birinci sayfadan verdiği karikatürle açıkça meydan okudu. Gazetenin birinci sayfasında yer alan karikatürle yine darbe provokasyonu yapıldı. Latif Demirci imzalı karikatürde, "asker uyuyor, rahatsız etmeyin" şeklinde bir mesaj verildi.

'AYDIN DOĞAN'A YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI KONMALI'

Yurt içinde ve yurt dışında başarılı şekilde terörle mücadele eden TSK ile Hükümet arasına fitne sokmaya çalışan Aydın Doğan'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medya kullanıcıları, "Aydın Doğan da FETÖ'cüler gibi kaçabilir yurtdışı çıkış yasağı konmalı"-"Bir orduya ancak bu kadar düşman saldırır, düşmanın tek saldırma yolu top tüfek değil" "Sübliminal mesajlarla dün FETÖ saldırıyordu bugün ise Aydın Doğan" - "Artık eski Türkiye yok bunu kafanıza sokun"-"Her fırsatta devlete saldıran haçlıların sözcüsü Aydın Doğan'a boykot" şeklinde yorumlar yapıldı.

AYDIN DOĞAN'IN ASIL KORKUSU POAŞ!

Devleti 6.3 milyon dolar dolandıran Aydın Doğan'ın, darbe çığırtkanlığı yapmasının asıl sebebinin POAŞ davası olduğu belirtildi. Aydın Doğan ve kızı Hanzade Doğan Boyner'in, sahibi oldukları Petrol Ofisi'nde (POAŞ) örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı ve devletin 6,3 milyon dolarlık vergi kaybına yol açtıkları tespit edildi.

Aydın Doğan'ın POAŞ'ı; Ukranya ve Rusya'dan yola çıkan akaryakıt dolu gemileri vergi muafiyetinden yararlanmak için 'İngiltere'den geliyormuş' gibi göstermiş ve sahte evrak düzenlemiş. Devletin 64 sevkiyat işleminde 6,3 milyon dolarlık liralık vergi kaybı var.



ZORLA GETİRİLME KARARI ÇIKARILDI

Akaryakıt kaçakçılığı yaparak devleti dolandıran Aydın Doğan, iddianamede 'suç örgütü lideri' olarak geçiyor. 8 yıl 6 aydan, 24 yıl altışar aya kadar hapis cezasıyla yargılanan Aydın Doğan ve 47 sanık için İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi zorla getirilme kararı çıkardı.



