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Doğan Grubu'nun patronu Aydın Doğan, darbe hevesinden kurtulamadı. Hürriyet'te, "Karargah Rahatsız" manşetini attırdı. Askeri kışkırtmaya çalıştı.
28 Şubat sürecini hatırlatan o uydurma haber, Türkiye'yi karıştırdı. Millet de devletin zirvesi de kirli tezgahı kınadı. Genelkurmay ise Hürriyet'i yalanladı.
Türkiye skandal manşeti konuşurken, Aydın Doğan ve eşi Sema hanım, soluğu İngiltere'de aldı. Tepkiler üzerine faturayı Genel Yayın Müdürü'ne çıkardı.
Oxford Caddesi'nde almak için pazarlık ettiği iş merkezini gezerken Londra'daki Türkler'e yakalandı. Rahat tavırları da gözden kaçmadı.
Ayrın Doğan Londra'nın en işlek alışveriş merkezi Oxford Caddesi'ndeki binayı böyle inceledi. Eşi Sema Doğan ile genç bir kadın da kendisine eşlik etti.
ALPASLAN DÜVEN
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DİNAZOR FOSİLİ ,DÜNYA SANA KALMIYACAK BUNU BÖYLE BİL ,VAH VAH KABİRDEKİ HALİNE ,ACIRIM SANA ,
londurada türklere öyle kolay işmerkezi satmıyorlar demeki manşetin parası işmerkezi satın aldırılarak ödendi
bu pislik yıllardır ülkemiz için bir bela alçak cezaevine konularak mallarına el konulmalı çünkü bir numaralı darbeci ve terörist
demekki londraya kaçacak
Bu şerefsiz yahudi terörist aydın doğanı Ülkemizde temizleyin, defolup gitsin.
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