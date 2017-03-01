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'da yakalandı

Darbe kışkırtıcısı , “Karargah Rahatsız ” manşetiyle ülkeyi karıştırdı. Sonra da rahat bir şekilde ’ya gitti, alacağı iş merkezini dolaştı

Aydın Doğan Londrada yakalandı
Doğan Grubu'nun patronu , darbe hevesinden kurtulamadı. Hürriyet'te, "Karargah Rahatsız" manşetini attırdı. Askeri kışkırtmaya çalıştı.

28 Şubat sürecini hatırlatan o uydurma haber, Türkiye'yi karıştırdı. Millet de devletin zirvesi de kirli tezgahı kınadı. Genelkurmay ise Hürriyet'i yalanladı.

Türkiye skandal manşeti konuşurken, Aydın Doğan ve eşi Sema hanım, soluğu İngiltere'de aldı. Tepkiler üzerine faturayı Genel Yayın Müdürü'ne çıkardı.

Oxford Caddesi'nde almak için pazarlık ettiği iş merkezini gezerken 'daki Türkler'e yakalandı. Rahat tavırları da gözden kaçmadı.



Ayrın Doğan Londra'nın en işlek alışveriş merkezi Oxford Caddesi'ndeki binayı böyle inceledi. Eşi Sema Doğan ile genç bir kadın da kendisine eşlik etti.

ALPASLAN DÜVEN

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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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DİNAZOR FOSİLİ ,DÜNYA SANA KALMIYACAK BUNU BÖYLE BİL ,VAH VAH KABİRDEKİ HALİNE ,ACIRIM SANA ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 02.03.2017 11:33
murat murat

londurada türklere öyle kolay işmerkezi satmıyorlar demeki manşetin parası işmerkezi satın aldırılarak ödendi

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2017 10:44
diyarbak&#196;&#177;rl&#196;&#177; diyarbakÄ±rlÄ±

bu pislik yıllardır ülkemiz için bir bela alçak cezaevine konularak mallarına el konulmalı çünkü bir numaralı darbeci ve terörist

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 02.03.2017 10:12
ihsan ihsan

demekki londraya kaçacak

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 02.03.2017 09:12
FatihSultan23 FatihSultan23

Bu şerefsiz yahudi terörist aydın doğanı Ülkemizde temizleyin, defolup gitsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 02.03.2017 08:11
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