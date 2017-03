Atılan başlık terbiyesizlik seviyesizlik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak ve 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'ne katılmak üzere dün Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Hürriyet'in "Karargah rahatsız" haberine tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:



Başlık çok çirkin: '7 soruya 7 cevap', 'Karargah rahatsız' başlığı gibi ifadeler bizleri rahatsız ettiği gibi TSK'yı hayli hayli rahatsız etmiştir. Çünkü bizim rahatsız olduğumuz bir konuda silahlı kuvvetlerimizin rahatsız olmaması mümkün değildir. Çünkü biz aynı vücudun azaları gibiyiz.



Bunlar eski alışkanlıklar: Atılan başlık terbiyesizliktir, seviyesizliktir. Böyle bir başlığı atmaya bir defa bu gazetenin ne yönetimi ne patronaj kadrosu muktedir değildir, olamaz. Bu işin hukuki süreci için adımlar atılmış vaziyette. Takipçisi olacağız. Çünkü devleti kendi içinde birbirine düşürmeye kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Bunlar, bunların eski alışkanlıkları. Herkes yerini bilecek, herkes konumunu bilecek ve yerini konumunu bilerek adım atacak.



Bedelini ağır ödeyecek: Dünyanın tüm liderleri ülkemize geldikleri zaman yanlarında genelkurmay başkanlarını da güvenlikle ilgili birçok yetkililerini de alır gelirler. Bunların bundan da haberi yok. Ama sorduğu zaman 'Yok amiral gemisiymiş, yok şuymuş, buymuş...' gibi de hava atarlar. Bizi kendi içimizde kim birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bunun bedelini de ağır ödeyecektir.



Affedilir bulmuyorum: Bunlar bizleri ciddi manada üzmektedir. Çünkü her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe, ihtiyacımızın olduğu bir dönemde bu tür yaklaşımları, ben kusura bakmasınlar affedilir bulmuyorum.



TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması: Hayırlısıyla şu anda başlamış vaziyette. Dünyanın değişik ülkelerinde, bakıyorsunuz her birinde, silahlı kuvvetlerde de var. Amerika'da da var. İngiltere'ye geliyorsun bakıyorsun başörtülü bayanlar, oralarda görev yapabiliyorlar. Yani oralarda bu oluyor da halkının yüzde 99'u Müslüman olan ülkemizde niçin bunlar olmasın?