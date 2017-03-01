ABD’nin YPG yalanı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, (CENTCOM) dün attığı üç tweet ile terör propagandası yaptı. Tweetlerde görülen teröristlerin terör örgütü PKK'nın Suriye koluYPG saflarında yer aldığı ortaya çıktı. İlk tweet'te, "Kamuoyununtalebi üzerine Suriyeli DEAŞ karşıtıkadın savaşçıların daha fazlafotoğrafını yayınlıyoruz" denildi. Ardından "silah talimi" başlıklı ikinci tweet geldi. Üçüncü tweet'te ise bir başka fotoğrafa eşlik eden "Savaşa hazır" ifadesi yer aldı. Bu kişilerin Suriye'de hangi örgütün saflarında yer aldığını doğrudan açıklamasa da, yüzlerce kez retweet edilen üç mesaj büyük tartışma yarattı.
* YPG'li kadın teröristler, Suriye'de birçok kanlı eyleme imza atıyor.
YILANLA ÇUVALA GİRMEKTİR
Terör örgütü YPG sempatizanları da ABD'ye tepki gösterdi, bu paylaşımlar nedeniyle fotoğraftaki kişilerin DEAŞ tarafından hedef alınabileceğini savundu. CENTCOM'un resmi Twitter hesabı geçen ay da YPG'nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "PKK ileilgimiz yok" açıklamasını retweet ederek Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsüİbrahim Kalın, "CENTCOM aklınımı yitirdi" diye sormuş, SavunmaBakanı Fikri Işık ise "YPG ileişbirliği yılanla çuvala girmektir"demişti.
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KAFİRDEN MEDET UMAN YPG IRAK İRAN VE TÜRKİYEDE Kİ SOYSUZ UZANTILARI.
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