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’nin yalanı

’ye silah vermiyoruz” diyen ’nin yalanı bir kez daha ortaya çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ‘’deki kadın savaşçılar’ diye YPG’li teröristlerin fotoğraflarını paylaştı

ABD’nin YPG yalanı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, (CENTCOM) dün attığı üç tweet ile terör propagandası yaptı. Tweetlerde görülen teröristlerin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG saflarında yer aldığı ortaya çıktı. İlk tweet'te, "Kamuoyunun talebi üzerine Suriyeli DEAŞ karşıtı kadın savaşçıların daha fazla fotoğrafını yayınlıyoruz" denildi. Ardından "silah talimi" başlıklı ikinci tweet geldi. Üçüncü tweet'te ise bir başka fotoğrafa eşlik eden "Savaşa hazır" ifadesi yer aldı. Bu kişilerin 'de hangi örgütün saflarında yer aldığını doğrudan açıklamasa da, yüzlerce kez retweet edilen üç mesaj büyük tartışma yarattı.


* YPG'li kadın teröristler, Suriye'de birçok kanlı eyleme imza atıyor.

YILANLA ÇUVALA GİRMEKTİR
Terör örgütü sempatizanları da 'ye tepki gösterdi, bu paylaşımlar nedeniyle fotoğraftaki kişilerin tarafından hedef alınabileceğini savundu. 'un resmi Twitter hesabı geçen ay da YPG'nin ana unsur olduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "PKK ile ilgimiz yok" açıklamasını retweet ederek Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "CENTCOM aklını mı yitirdi" diye sormuş, Savunma Bakanı Fikri Işık ise "YPG ile işbirliği yılanla çuvala girmektir" demişti.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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NİYAZİ NİYAZİ

KAFİRDEN MEDET UMAN YPG IRAK İRAN VE TÜRKİYEDE Kİ SOYSUZ UZANTILARI.

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cevapla 01.03.2017 01:28
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