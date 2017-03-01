2. İnönü zaferi

Yıllardır icra davaları yüzünden yılan hikayesine dönen Boğaz'ın en gözde klasik yalılarından olan Anadoluhisarı'ndaki 100 yıllık Komodor Remzi Bey Yalısı'nın satışı bir kez daha gerçekleşmedi. 20 milyon lira muhammen bedel biçilen yalının satışı, Beykoz İcra Müdürlüğü kaleminde saat 15.30'da yapılacak ve açık artırma 10 milyon liradan başlayacaktı. Açık arttırma başlamadan saatler önce alacaklı olan Fiba Holding'e ait Güven Varlık Şirketi'nin avukatı, satış dosyasına bir dilekçe sunarak satıştan vazgeçtiklerini belirtti. Güven Varlık şirketi ile yalının sahibi Sevinç İnönü arasında borcun ödenmesine dair anlaşma sağlandığı ve Sevinç İnönü'nün, yalının gerçek bedeli üzerinden satılması konusunda alacaklı şirket ile anlaştığı ileri sürüldü. Eski Başbakan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, armatör kardeşi Selim Sohtorik'in 1998'de satın aldığı 3 gemi için bankadan çektiği krediye kefil olduğundan borçlu konumuna düşmüştü. Erdal İnönü'nün yaşarken müze olmasını vasiyet ettiği ve Sevinç İnönü'yü çok üzen yalı, 2013'te icradan satışa çıkmıştı. 10 yıllık süreç sonunda bankaya toplam 2 milyon 874 bin lira borcu bulunan Sevinç İnönü, başka bir bankadan aldığı kredi ile satış günü son anda yalıyı kurtarmıştı. İnönü 4 milyon lirayı bulan faiz borcu içinse yasal yollara başvurmuştu. Fiba Holding'e ait Güven Varlık Şirketi, borcu ödeyerek temlik altına almıştı. Şirket geçtiğimiz dönemde yalının satışı için yeniden başvuru yaptı. Ancak yalı, Sevinç İnönü'nün girişimleriyle bir kez daha satışına saatler kala Sevinç- Erdal İnönü Vakfı'nda kaldı. Yalının tapu kaydında Sevinç İnönü adına gayrimenkul üzerindeki kullanma hakkı olan intifa hakkı şerhi bulunduğu belirtildi.





* Komodor Remzi Bey Yalısı'nın değeri 60 milyon TL... Taban oturma alanı 153 metrekare Toplam kullanım alanı 634 metrekare 4 katlı ahşap yalıda 4 salon, 6 oda, 7 banyo ve bir de asansör var.