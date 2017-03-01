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15 Temmuz çizgi film oldu
15 Temmuz darbe girişimi ve halkın darbeye karşı gösterdiği kahramanlık oldu. Ümraniye Belediyesi'nin, hazırlattığı kahramanlıkları konu alan "Evlat" isimli çizgi filmin tanıtımı dün yapıldı. Fragmanı yayınlanan film, darbe girişiminin yıldönümünde 7 yaşındaki Ömer ve dedesi Hasan'ın Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen hızlı trenle yolculuğunu konu aldığı belirtildi.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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