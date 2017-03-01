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1 günlük e silah verdiler

gecesi ’ni işgal giden lerin yargılanmasına başlandı. Tutuksuz yargılanan erler “Bir günlük askere bile silah verdiler. Darbe olduğunu görünce polise teslim olduk” diye konuştu...

1 günlük askere silah verdiler
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () girişimi sırasında 'ni işgal eden lere yardıma gitmeye çalışan 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanıkların ifadesi alındı.

'BİLSEM ASTSUBAY'I VURURDUM'
Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanıklardan , "İki haftalık askerdim. Akşam yat içtiması yapıldıktan hemen sonra koğuşlara geçmeden Uzman Çavuş Alparslan Karademir 5 dakika içerisinde tam teçhizatlı olarak toplanma emrini verdi. Kasalarla mühimmatı getirip önümüze koydular. Bize ikişer şarjör verdiler. 'Valiliğe gidip güvenliğini alacağız' dediler. Yolda vatandaşlar 'asker kışlaya', 'darbeci askerler' diyerek tepki gösteriyordu. Darbenin ne olduğunu ilk defa duydum. Biz bunun üzerine telefonla polisi arayıp halkın arasında kaldığımızı söyleyerek, gelip bizi vatandaşların arasından almasını istedik. Polisler geldi. Bizi karakola götürdüler" ifadelerini kullandı. Tutuksuz sanıklardan er Hasan Çaylı da bir astsubayın kendilerine "Valiliği teröristler basmış, polise yardıma gidiyoruz" diyerek silah dağıttığını anlattı. Çaylı, "Bir günlük askere bile silah verdiler. O astsubayın darbeci olduğunu bilseydim vururdum" dedi.



* 15 Temmuz'da İstanbul Valiliği'ni işgal eden askerlere halk engel olmuştu. Bu sırada birçok er, darbeyi yolda öğrenerek askeri araçları terk etmişti. Halkın arasına karışan erler, silah bırakıp polise teslim olmuştu.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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