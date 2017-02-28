Yasin ilik bekliyor

Adana'da yaşayan 5 yaşındaki Yasin Ege Pars, aplastik anemi (kemik iliğinin yeni hücre üretememesi) hastalığına yakalandı. Minik çocuk, enfeksiyon tehlikesi nedeniyle evden çıkamadı. Doktorlar, Yasin'in yaşamasının ilik nakline bağlı olduğunu açıkladı. Anne Esra Pars, oğlunun hayata bağlayacak ilik bağışı için vatandaşlara yardım çağrısı yaptı.