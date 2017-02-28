Ünlü doktor hayatını kaybetti

Bitkisel karışımlarla çoğu hastalığa çözüm bulduğunu söyleyen ünlü doktor Ömer Coşkun, hayatını kaybetti. Tedavi etmeye çalıştığı kişiler kadar, tepkiler de alan ve Arzu A. Bağrıaçık'ın ölümünden sorumlu tutulan Coşkun, Amerika'da kanser tedavisi görüyordu. Medyatik doktor, Türkiye'ye döndüğünde böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yattı. Çoşkun'un yaşamını yitirdiği dün sosyal medyadan duyuruldu. Ömer Çoşkun, yabancı dil evraklarında sahtecilik yaptığı tespit edilince doçentliği elinden alınmıştı.