



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın önde gelen helikopter imalatçısı Sikorsky ile ilk etabı 10 yıl sürecek toplam 270 milyon dolarlık parça üretim anlaşması yaptı.

Çeşitli helikopter tiplerine ait yapısal parça ve sistemlerin üretimini içeren sözleşme TAI Genel Müdürü Doç. Dr.Temel Kotil ve Sikorsky Aircraft Company Başkanı Dan Schultz'un katılımıyla imzalandı.

