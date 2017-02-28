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‘Swinger’ hapsi

‘Swinger’ hapsi
Adana'da "swinger" denilen eş değiştirme partileri düzenleyen çeteye ceza yağdı. Polis, geçen yıl üniversite öğrencisi E.Ş. (26) ile sevgilisi E.A.'nın (25) swinger fantezili fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Gözaltına alınan 29 kişiden 15'i tutuklandı. Sanıklara dava açıldı. Mahkeme, E.Ş.'ye fuhuşa teşvik suçundan 33 yıl 9 ay ile 65 bin TL adli para cezası verdi. Diğer 18 sanık, 2 yıldan 13 yıla kadar hapis ve 4 bin lira ile 28 bin 600 lirayı bulan para cezaları alırken, diğer 10 sanığık ise beraat etti.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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