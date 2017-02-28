‘Swinger’ hapsi

Adana'da "swinger" denilen eş değiştirme partileri düzenleyen çeteye ceza yağdı. Polis, geçen yıl üniversite öğrencisi E.Ş. (26) ile sevgilisi E.A.'nın (25) swinger fantezili fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Gözaltına alınan 29kişiden 15'i tutuklandı. Sanıklara dava açıldı. Mahkeme, E.Ş.'ye fuhuşa teşvik suçundan 33 yıl9 ay ile 65 bin TL adli para cezası verdi. Diğer18 sanık, 2 yıldan 13 yıla kadar hapis ve 4 binlira ile 28 bin 600 lirayı bulan para cezalarıalırken, diğer 10 sanığık ise beraat etti.
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