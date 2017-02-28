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Suikast hazırlığındaki yakalandı

'de kamu kurumları, ekonomik tesisler ile önemli kişilere yönelik eylem yapmak üzere kente geldiği belirtilen terör örgütü üyesi ile ona yardım, yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

'de kamu kurumları, ekonomik tesisler ile önemli kişilere yönelik eylem yapmak üzere kente geldiği belirtilen terör örgütü üyesi ile ona yardım, yataklık yaptığı iddia edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK üyesi M.S'nin (23) Şırnak kırsalından eylem için Mersin'e geldiği bilgisine ulaştı.

M.S'nin gittiği yerleri takibe alan ekipler, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan zanlı sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Yapılan incelemede, Irak'ın kuzeyinde bomba eğitimi alan M.S'nin kentteki ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik eylem için Mersin'e geldiği belirlendi.

Öte yandan, soruşturma çerçevesinde genişletilen operasyonda M.S'ye yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen A.K, H.A, M.Z.B, H.A, R.Ş, S.E. ve B.E'yi gözaltına alındı.

M.S. ve diğer 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorguların ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden terör örgütü PKK üyesi M.S. ile A.K, H.A, M.Z.B, H.A ve R.Ş. tutuklandı. S.E. ile B.E. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 17:08
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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şaban kara şaban kara

önlemi alınsın töresiler yurtda girmesin

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cevapla 01.03.2017 07:42
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