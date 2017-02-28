Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "(Karargah Rahatsız, Karargah'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık) gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir" ifadelerine yer verildi.
MAKSATLI VE MESNETSİZ ELEŞTİRİLER
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı'nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz." ifadeleri yer aldı.
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eceli gelen it camii duvarına işermiş. bunlar camii duvarını geçti, imamı da geçti, cemaatin üstüne niyetlendiler. O cemaat YÜCE TÜRK MİLLETİ'dir ki seni sinek gibi ezer...
Darbe yardakçılığı yapan ve memleketin kaymağını yiyen seçkin asilzadelere bak, Türk insanı demokrasiyle yönetilmeye layık bir toplumdur.Toplumun toplumsal barışa ve birlikteliğe ihtiyacı var karargah Türk Milletidir.
Türk halki bu adami ve medyasini derhal kovmali!
gazeteci geçinen ,darbeciler ,hortumcular, sizin gibilere bak trump savaş aştı ,millet uyandı artık ,eskisi gibi öyle at oynatmak yok ,en kötü günler sizin olsun ,
Hürriyet çek elini ordumuzdan.Geçti Türkiye'nin pazarı sür eşşeğini Amerikaya
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