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Skandal manşete 'dan sert tepki!

Postal yalayıcı 'in 'karargah rahatsız' haberine tepkiler büyüyor. 'dan yapılan açıklamada skandal manşet ile ilgili 'mesnetsiz ve maksatlı' ifadeleri kullanıldı.

Skandal manşete TSKdan sert tepki!

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "(Karargah Rahatsız, Karargah'ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinde Rahatsızlık) gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır. Sorulan sorulara özetle, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği' ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz. Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir" ifadelerine yer verildi.

MAKSATLI VE MESNETSİZ ELEŞTİRİLER
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı'nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz." ifadeleri yer aldı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 12:51
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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Yavaşşş Yavaşşş

eceli gelen it camii duvarına işermiş. bunlar camii duvarını geçti, imamı da geçti, cemaatin üstüne niyetlendiler. O cemaat YÜCE TÜRK MİLLETİ'dir ki seni sinek gibi ezer...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.02.2017 23:32
Alp Alp

Darbe yardakçılığı yapan ve memleketin kaymağını yiyen seçkin asilzadelere bak, Türk insanı demokrasiyle yönetilmeye layık bir toplumdur.Toplumun toplumsal barışa ve birlikteliğe ihtiyacı var karargah Türk Milletidir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.02.2017 18:19
UzakSes UzakSes

Türk halki bu adami ve medyasini derhal kovmali!

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 28.02.2017 14:26
tevfik tevfik

gazeteci geçinen ,darbeciler ,hortumcular, sizin gibilere bak trump savaş aştı ,millet uyandı artık ,eskisi gibi öyle at oynatmak yok ,en kötü günler sizin olsun ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 28.02.2017 14:05
Yusuf Yusuf

Hürriyet çek elini ordumuzdan.Geçti Türkiye'nin pazarı sür eşşeğini Amerikaya

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır0
cevapla 28.02.2017 13:03
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