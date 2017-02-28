Sincar planı

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede PKK'nın son 5-6 aydır sınıra 90 km. uzaklıktaki Sincar bölgesine yığınak yapması da gündeme geldi. Burada ikinci Kandil oluşturmak isteyen terör örgütünün önlenmesi için neler yapılabileceği değerlendirildi. Barzani'nin bu konuda son istihbarat bilgilerini Ankara'ya verdiği kaydedildi. Kandil ve Sincar'ın Peşmerge ilebirlikte PKK'dan temizlenmesi için görüş birliğine varıldığı öğrenildi.
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