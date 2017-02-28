Yol Durumu
  1. Çete cepte !
  2. Hürriyet'e soruşturma

Sincar planı

Sincar planı
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud , Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede PKK'nın son 5-6 aydır sınıra 90 km. uzaklıktaki Sincar bölgesine yığınak yapması da gündeme geldi. Burada ikinci Kandil oluşturmak isteyen terör örgütünün önlenmesi için neler yapılabileceği değerlendirildi. Barzani'nin bu konuda son istihbarat bilgilerini Ankara'ya verdiği kaydedildi. Kandil ve Sincar'ın Peşmerge ile birlikte PKK'dan temizlenmesi için görüş birliğine varıldığı öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar