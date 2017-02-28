Bursa'da evini muayenehaneye çeviren sahte doktor yakalandı. Suriyeli Muhammed Sıddık A. (32), çevresine kendisini doktor olarak tanıttı. Evinin bir bölümünü muayenehaneye çevirerek hasta bakan A.'dan şüphelenen bir vatandaş, durumu polise anlattı. Ekipler, söz konusu adrese operasyon yaptı. Sahte doktor Muhammed Sıddık A. gözaltına alındı. Evinden sedye, ilaç, serum, iğne, eldivenler ve doktor önlüğü gibi malzemeler çıkan A.'nin bir eczanede kalfalık yaptığı ortaya çıktı. Sahte doktor, serbest bırakıldı.