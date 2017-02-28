Bursa'da evini muayenehaneyeçeviren sahte doktoryakalandı. Suriyeli MuhammedSıddık A. (32), çevresine kendisinidoktor olarak tanıttı. Evininbir bölümünü muayenehaneyeçevirerek hasta bakan A.'danşüphelenen bir vatandaş, durumupolise anlattı. Ekipler, söz konusuadrese operasyon yaptı.Sahte doktor Muhammed SıddıkA. gözaltına alındı. Evindensedye, ilaç, serum, iğne, eldivenlerve doktor önlüğü gibi malzemelerçıkan A.'nin bir eczanede kalfalıkyaptığı ortaya çıktı. Sahte doktor,serbest bırakıldı.
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