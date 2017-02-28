Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandır Fomin, Türkiye ve Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin görüşmelere devam ettiğini söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Fomin, "Görüşmeler devam ediyor. Şu an için teslimat söz konusu değil. Teslimat ancak anlaşma sağlanırsa gerçekleşebilir ve şu an için böyle bir anlaşma yok." dedi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Roctec'in üst yöneticisi Sergey Çemezov da, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400'lere ilgi duyduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etmişti.

S 400 NEDİR?

S-400 Triumf orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.S-400 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur. S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. Ayrıca S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir.