PKK sevici gazeteci hapiste

İstanbul'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında 15 gün önce gözaltına alınan Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 saatlik hakimlik sorgusu sona eren Yücel, "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.