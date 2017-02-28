Yol Durumu
  1. NATO ayarlı CHP
  2. Bukalemun terörist alarmı

PKK sevici gazeteci hapiste

PKK sevici gazeteci hapiste
İstanbul'da terör örgütü PKK soruşturması kapsamında 15 gün önce gözaltına alınan Alman Die Welt Gazetesi'nin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 4 saatlik hakimlik sorgusu sona eren Yücel, "Örgüt propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar