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Pes artık!

Baba, 17 aylık bebeğini kucağına alıp 7’nci kata çıktı. İntihara kalkıştı. Olayı film gibi izleyen meraklı vatandaşlar ise bu kadarına da pes dedirtti

Pes artık!
İnsanlık ölmüş dedirten olay 'da yaşandı. İnşatta çalışan Ali Ölmez, 17 aylık bebeği Halit'i rahatsızlanınca hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerden sonra çocuğun kafasında su toplandığı belirlendi. Kafasına şant takılması için hastaneye yatışı yapıldı. Ancak aradan belirli bir zaman geçmesine rağmen çocuk, enfeksiyon olduğu için ameliyata alınamadı. Dün sabah, görevli hemşire Halit'i seruma gerek kalmadığı gerekçesiyle çıkardı. Baba Ölmez ise hemşirelere "Neden oğlumu ameliyat etmiyorsunuz" diye tepki gösterdi. Daha sonra çocuğunu kucağına alıp 7'nci kattaki balkonuna çıktı. İntihara kalkıştı. Bu arada doktor, hemşire ve polisler de babayı ikna etmek için seferber oldu. Meraklı vatandaşlar kısa sürede bölgede toplandı. İntihar girişimini izlemek için birbiriyle yarıştı. Olayı cep telefonlarıyla anbean görüntüledi. Kimi ağaca dayanıp görüntü çekti kimi ise daha yakından çekip yapmak için balkona yaklaştı. Bir kadın ise ağaç kenarına oturarak çekirdek çitledi. Baba Ölmez, 1 saat süren çabaların ardından ikna edildi.


Çocuğuyla intihara kalkışan adamı görüntülemek için telefonlarına sarılan vatandaşlar, birbirini ezdi.


Çekirdek çitleyerek olayı izleyen yaşlı kadın herkesi şaşkına çevirdi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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