Pes artık!

İnsanlık ölmüş dedirten olay Adana'da yaşandı. İnşatta çalışan Ali Ölmez, 17 aylık bebeği Halit'i rahatsızlanınca hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerden sonra çocuğun kafasında su toplandığı belirlendi. Kafasına şant takılması içinhastaneye yatışı yapıldı. Ancak aradanbelirli bir zaman geçmesine rağmençocuk, enfeksiyon olduğu için ameliyataalınamadı. Dün sabah, görevli hemşire Halit'i seruma gerek kalmadığı gerekçesiyle çıkardı. Baba Ölmez ise hemşirelere "Nedenoğlumu ameliyat etmiyorsunuz" diyetepki gösterdi. Daha sonra çocuğunukucağına alıp 7'nci kattaki balkonunaçıktı. İntihara kalkıştı. Bu arada doktor, hemşire ve polisler de babayı ikna etmek için seferber oldu. Meraklı vatandaşlar kısa sürede bölgede toplandı. İntihar girişimini izlemek için birbiriyle yarıştı. Olayı cep telefonlarıyla anbean görüntüledi. Kimi ağaca dayanıpgörüntü çekti kimi ise daha yakındançekip yapmak için balkona yaklaştı.Bir kadın ise ağaç kenarına oturarakçekirdek çitledi. Baba Ölmez, 1 saat süren çabaların ardından ikna edildi.
Çocuğuyla intihara kalkışan adamıgörüntülemek için telefonlarınasarılan vatandaşlar, birbirini ezdi.
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