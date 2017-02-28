Otostop Yıldız’ı

Giresun Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümünü okuyan Mehmet Yıldız (27) 2 yıl önce otostopla memleketi Adana'ya ulaştı. Daha sonra bu şekilde 55 şehri dolaştı. Maceracı bir ruha sahip olduğunu belirten genç, otostopun altın kuralını anlattı: "Otostopçu umduğuna değil bulduğuna biner. Otostopçuya parmağını kullanmak yetmez. Aynı zamanda vücut dilini de kullanmalısınız."