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Otostop Yıldız’ı

Otostop Yıldız’ı
Giresun Üniversitesi'nde Radyo Televizyon bölümünü okuyan Mehmet Yıldız (27) 2 yıl önce otostopla memleketi Adana'ya ulaştı. Daha sonra bu şekilde 55 şehri dolaştı. Maceracı bir ruha sahip olduğunu belirten genç, otostopun altın kuralını anlattı: "Otostopçu umduğuna değil bulduğuna biner. Otostopçuya parmağını kullanmak yetmez. Aynı zamanda vücut dilini de kullanmalısınız."
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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