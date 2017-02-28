O şoföre soruşturma

Engellİ çocuk ve babasını otobüsten atan şoför için yetkililer harekete geçti. Vicdansız şoför hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bursa'da yaşayan Ziya Beşkardeş, yüzde 90 engelli oğlu Ömer Bahadır (17) ile birlikte özel halk otobüsüne binmek istedi. Özel halk otobüsü şoförü ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği kartla araca binen engelli genci ve babasını araçtan indirip, ağza alınmayacak hakaretler etti. Baba Beşkardeş, skandal anları kameraya kaydetti.



'VİCDANLARI YARALADI'

Engelli gence ve babasına yönelik kötü muamele, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şoföre yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Skandalla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Recep Altepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken takip titizlikle yapılacaktır. Toplumsal vicdanı yaralayan özel halk otobüs şoförüne Büyükşehir Belediyesi tarafından yasal işlem başlatılmıştır" dedi.



ENGELLİ GENCİ OTOBÜSTEN KOVAN SÜRÜCÜYE TEPKİ DİNMEDİ

Vatandaşlar, zihinsel engelli gencin bakanlığın verdiği kartla otobüse binmesine izin vermeyen şoföre tepki gösterdi. Sosyal medyadan, "Şoförün yaptığı vicdansızlık cezasız kalmamalı" yorumları geldi.