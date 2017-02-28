O şoföre soruşturma

Engellİ çocuk ve babasını otobüsten atan şoför için yetkililer harekete geçti. Vicdansız şoför hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bursa'da yaşayan ZiyaBeşkardeş, yüzde 90 engelli oğlu Ömer Bahadır (17) ile birlikte özel halk otobüsüne binmek istedi. Özel halk otobüsü şoförü ise Aile ve Sosyal PolitikalarBakanlığı'nın verdiği kartla araca binen engelli genci ve babasını araçtan indirip, ağza alınmayacak hakaretler etti. Baba Beşkardeş, skandal anları kameraya kaydetti.
'VİCDANLARI YARALADI'
Engelli gence ve babasına yönelik kötü muamele, sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şoföre yönelik tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Skandalla ilgili Bursa BüyükşehirBelediyesi harekete geçti. BelediyeBaşkanı Recep Altepe, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken takip titizlikle yapılacaktır. Toplumsal vicdanı yaralayan özel halk otobüs şoförüne Büyükşehir Belediyesi tarafından yasal işlem başlatılmıştır" dedi.
ENGELLİ GENCİ OTOBÜSTEN KOVAN SÜRÜCÜYE TEPKİ DİNMEDİ
Vatandaşlar, zihinsel engelli gencin bakanlığın verdiği kartla otobüse binmesine izin vermeyen şoföre tepki gösterdi. Sosyal medyadan, "Şoförün yaptığı vicdansızlık cezasız kalmamalı" yorumları geldi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.