Noter tasdikli vicdansızlık

Engelli milli tenisçi Büşra Ün, İzmir 16. Noterliği’ne gitti. Ancak asansör olmadığı için tekerlekli sandalyeyle binaya giremedi. Bir görevli, 25 basamaklı merdivenleri inip sporcuyla ilgilendi. Ancak bunun karşılığında 17.74 lira ‘yol ücreti’ istedi. Skandal tepki çekti
Engelli milli tenisçi Büşra Ün, tüm engelleri aşarak büyük başarılara imza attı. Ancak başarılı sporcu "engelli zihniyeti" aşamadı! Noter çalışanı, 25 basamaklı merdivenlerden inip yardım ettiği Ün'den 17.74 lira yol ücreti aldı. Sporcu ise hayatının şokunu yaşadı. İzmir'de bedensel engelli olarak dünyaya gelen Büşra Ün(22), hayata tenisle sarıldı. Kısasürede kortların yıldızı olarakparladı. Milli Takım'ın Tekerlekli Santalye Tenisçisi olan Büşra Ün, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Paralimpik Oyunları'na katılan ilk kadın tenisçi olarak tanınan sporcu, geçtiğimiz günlerde notere gitmek için tekerlekli sandalyeyle yola çıktı.
TWİTTER'DAN İSYAN ETTİ
Ün, tekerlekli sandalyesiyle Buca'ya bağlı Şirinyer semtindeki İzmir 16. Noterliği'ne ulaştı. Ancak burada bina engeline takıldı. Ün, asansör olmadığı için 25 basamaklı merdivenlerden çıkamadı. Bunun üzerine Noteri arayıp durumu anlattı. Bir noter çalışanı ise binadan aşağı inip Ün'ün işlemlerini tamamladı. Ancak görevli bu yardımı faturalandırmayı unutmadı! 25 basamak inip Ün'ün ayağına giden görevli, 17.74lira "yol ücreti" almaktan utanmadı. Şaşkına dönen Ün, skandalı Twitter hesabından "Engellilik nedir diye soranlara 'Noterde 25 basamak merdiven çıkamadığımda kişilerin aşağı gelmesi için 17.74 TL ödemektir deyin" sözleriyle paylaştı.
UTANÇFATURASI Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında her işten 17.74TL "yol ödeneği" alıyor. Ancak engelli vatandaş için sadece 25 basamak merdiven inip 17.74 lira "yolücreti" talep eden noter çalışanının bu davranışı vicdanları yaralıyor.
YAZIKLAR OLSUN Noterin merdivenleri çıkamadığı için Ün'den 17.74 lira yol ücreti talep etmesi, vatandaşları isyan ettirdi. Herkes İzmir 16.Noterliği'nin konuyla ilgili açıklama yapmasını bekledi. Sosyal medyada yapılan yorumlar ise şöyleydi. Akıl almaz bir olay.
İnsanlık ölmüş... Binaları engellilereuygun yapın o zaman.
Engelli zihniyet! Bunun adı vicdansızlık!
Bunun hesabı sorulsun. Bu yaptıklarıterbiyesizlik inşallahcezasız kalmaz.
Yazıklar olsun!
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