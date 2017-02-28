Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Hiç kimse TSK'nın mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmesin. Askerin görevi bellidir. Yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur." dedi.

Işık, uluslararası bir firmanın Gebze'deki fabrikasında dünya standartlarında teknoloji yatırımlarının resmi açılışında yaptığı konuşmada, bundan 20 yıl önce 28 Şubat'ta Türkiye'nin arzu etmediği bir sürecin başladığını anımsattı.

Türkiye için hayalleri olan Necmettin Erbakan'ı rahmetle anan Işık, onun ortaya koyduğu vizyonu Türkiye'nin gecikmeli olarak hayata geçirdiğini bildirdi.

Işık, onun Başbakanlığına yönelik yapılan hareketlerin Türkiye'ye kayıplar verdiğini belirterek, "O süreçte maalesef askerler kendilerine bir rol biçtiler. Türkiye'nin siyasetine müdahale ettiler. Yani siyasete karıştılar. Politikanın içerisine girdiler. Türkiye'ye çok şey kaybettirdiler. Ama en çok kaybeden kurumlardan bir tanesi de maalesef Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) oldu. Hiç kimse TSK mensuplarını siyasetin içine çekme gayretine girmesin. Askerin görevi bellidir. Yurdu savunmaktır. Bunun dışında hiçbir görevi yoktur." ifadesini kullandı.

Işık, siyasetçinin de görevinin ülkeyi yönetmek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İktidar yönetme görevini alacak, muhalefet de denetim ve eleştiri görevini alacak. 28 Şubat dönemi maalesef bizim Türkiye'de hain FETÖ'cülerin, TSK ve kamu kurumlarına da en fazla sızdığı dönem oldu. O dönemde oluşan boşluktan en fazla bu FETÖ ihanet şebekesi yararlandı. Güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi, güçlü bir silahlı kuvvetler için diyoruz ki herkes kendi görevini yapsın. Hiç kimse kendi görevinin dışına çıkmasın, hiç kimse de kimseyi kendi görevinin dışına da çekme gayreti içinde olmasın. Türkiye emin adımlarla yoluna devam edecek. Türkiye bundan sonra da kendisine güvenen kimseyi mahcup etmeyecek."

Işık, bugüne kadar Türkiye'ye güvenen hiç kimsenin kaybetmediğini vurgulayarak, "Kim Türkiye'ye yatırım yaptıysa bazen zorluklar da olsa, günün sonunda Türkiye'ye güvenen herkes kazandı. Türkiye'ye güvenmeyen, oradan buradan gelen ifadelere itimat ederek Türkiye'den gidenlerin de hepsi kaybetti. Onun için Türkiye, kendisine güveneni hiçbir zaman zarar ettirmeyen bir ülkedir." diye konuştu.

"TÜRKİYE, DEMOKRATİK YÜRÜYÜŞÜNDEN ASLA VE ASLA TAVİZ VERMEYECEKTİR"

Türkiye'nin dost ve güvenilir bir müttefik olduğunu vurgulayan Işık, kendilerine uzanan hiçbir eli boş çevirmediklerini ifade etti.

Işık, dünyadaki problemlerin yarısının bu coğrafyada bulunduğunu aktararak, dünyanın merkezinde yer almanın imkanları ve aynı zamanda zorluklarının bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin büyük bir ülke olarak önüne çıkan her zorluğu aşacak güce sahip olduğunu belirten Işık, "15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de hiç kimsenin, hiçbir konuda karamsar olmasına gerek olmadığına yürekten inanıyorum. Hiçbir zaman negatif propagandalara itibar etmemeliyiz. Zor bir coğrafyadayız. Bu zor coğrafyada güçlü bir demokrasiye sahip olmak Türkiye için tercih değildir, zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Işık, bu coğrafyada kendilerini pozitif olarak ayrıştıran en önemli değerin güçlü demokrasileri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu, medeniyet birikimimizin bizi getirdiği noktadır. Türkiye bu noktada demokratik yürüyüşünden asla ve asla taviz vermeyecektir. Türkiye daima ileriye yürüyecektir. Kim hangi propagandayı yaparsa yapsın Türkiye demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti özelliğinden asla vazgeçmeyecektir. Bunu biz Türkiye için tercih değil, zorunluluk olarak görüyoruz."

"Bu coğrafyada var olmanın ve güçlü olmanın ikinci unsuru, güçlü bir ekonomiye sahip olmaktır." diyen Işık, "Türkiye son 14 yılda ekonomide yapısal, güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdi. 2002'ye kadar doğrudan gelen yabancı yatırımın toplamı 18 milyar dolarken, şu anda yıllık ortalama 15 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye yabancıya şaşı bakmayan bir ülkedir. Aksine Türk ekonomisinin itici güçlerinden biridir yabancı yatırım." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇLÜ BİR TSK, ESENLİĞİMİZİN TEMİNATIDIR"

Işık, Türkiye için güçlü bir TSK'nın zorunluluk olduğuna dikkati çekerek, "Bu coğrafyada Türkiye, caydırıcı gücünü sadece demokrasisinden ve ekonomisinden alamaz. Onlar gerek şartlardır ama güçlü bir silahlı kuvvetler de bu bölgede bizim esenliğimizin teminatıdır. Bunun için her alanda TSK'nın geliştirilmesi için gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminde milletin demokrasisine nasıl sahip çıktığını dünyanın gördüğünü anlatan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O gece TSK içine çöreklenen hainlerin darbe girişimine, milletimizin her renginin ve farklı görüşünün nasıl birlik ve beraberlik içerisinde karşı çıktığını dünya gördü. Bu darbenin başarısızlığa uğratılmasında milletimizin yanında güvenlik güçlerimizin ve TSK'nın kahraman mensuplarının da büyük rolü olduğunu kimse inkar edemez. TSK, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yurdumuzun savunması için görevini en iyi şekilde yapmaya devam edecek."