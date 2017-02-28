İstanbul Beşiktaş'ta genç bir kızın cep telefonunu çalan hırsız, vatandaşlar tarafından yakalandı. Öfkeli kalabalık, hırsıza meydan dayağı attıktan sonra polisi aradı. Güvenlik güçleri ise öfkeli kalabalığın elinden hırsızı zor aldı! Olay, geçen Cumartesigünü Beşiktaş Balmumcu'dayaşandı. Bir hırsız, minibüsten inen üniversite öğrencisiA.K.'ye çarpıp cep telefonunu çaldı. Telefonunun çalındığını anlayan genç kız ise kendisine çarpan kişiye "Telefonumsende" diye bağırdı. Bu sırada genç kızı iterek yere düşüren şüpheli, kaçmaya başladı. Olayaşahit olan bir taksi şoförü isekaçan hırsızı, hafif bir şekildeçarparak durdurmayı başardı.
'BENİ PARÇALIYORLAR'
Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan hırsız, vatandaşlar tarafından defelarca yumruklandı. Öfkeli kalabalık, darp ederek etkisiz hale getirdikleri hırsızın ellerini kemerle bağlayıp, polisi olay yerine çağırdı. Hırsızınüzerinden çıkan cep telefonusahibine teslim edilirken,polis ekipleri kısa süredeolay yerine ulaştı. Karşısında polisi gören hırsız, "Beniöldürüyorlar, parçalıyorlar.Yardım edin" diye ağladı. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan A.K., telefonunu çalan hırsızdan şikayetçi olduğunu anlattı. Polisise suçüstü yakalanan hırsızıgözaltına aldı.
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