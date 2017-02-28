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Meydan dayağı

Vatandaşlar, genç kızın cep telefonunu çalan a meydan dayağı attı. Ardından gaspçının ellerini kemerle bağladı. Zanlı ise ‘Yardım edin’ diye ağladı

Meydan dayağı
İstanbul 'ta genç bir kızın cep telefonunu çalan , vatandaşlar tarafından yakalandı. Öfkeli kalabalık, hırsıza meydan dayağı attıktan sonra polisi aradı. Güvenlik güçleri ise öfkeli kalabalığın elinden hırsızı zor aldı! Olay, geçen Cumartesi günü Beşiktaş Balmumcu'da yaşandı. Bir hırsız, minibüsten inen üniversite öğrencisi A.K.'ye çarpıp cep telefonunu çaldı. Telefonunun çalındığını anlayan genç kız ise kendisine çarpan kişiye "Telefonum sende" diye bağırdı. Bu sırada genç kızı iterek yere düşüren şüpheli, kaçmaya başladı. Olaya şahit olan bir taksi şoförü ise kaçan hırsızı, hafif bir şekilde çarparak durdurmayı başardı.

'BENİ PARÇALIYORLAR'
Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan hırsız, vatandaşlar tarafından defelarca yumruklandı. Öfkeli kalabalık, darp ederek etkisiz hale getirdikleri hırsızın ellerini kemerle bağlayıp, polisi olay yerine çağırdı. Hırsızın üzerinden çıkan cep telefonu sahibine teslim edilirken, polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Karşısında polisi gören hırsız, "Beni öldürüyorlar, parçalıyorlar. Yardım edin" diye ağladı. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan A.K., telefonunu çalan hırsızdan şikayetçi olduğunu anlattı. Polis ise suçüstü yakalanan hırsızı gözaltına aldı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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