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'da aşırı

Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken 'da yaşanan nedeniyle yolcular grup halinde alınıyor

Marmarayda aşırı yoğunluk

Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilirken 'da yaşanan nedeniyle yolcular grup halinde alınıyor

Marmaray'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 'Marmaray seferlerimiz normal olarak çalışmaya devam etmektedir' denildi.

Şehir Hatları AŞ. ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp seferleri yapılamayacak.

Bu arada, deniz yoluyla Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen yolcular, iptal edilen seferler nedeniyle Sirkeci İskelesi önünde yoğunluk oluşturdu. Toplanan yolcuların Marmaray'ı kullanmak istemesi üzerine, burada da yoğunluk meydana gelirken, yolcular gruplar halinde istasyona alındı.

İDO'nun da Sirkeci-Harem ve iç hat karşılıklı olarak iptal edildi.

Hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde ise Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bursa hızlı feribot, Yalova-Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yenikapı-Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Pendik- Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, Yalova-Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot, Bursa-Yenikapı hızlı feribot, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü, Yalova-Tuzla-Kartal-Bostancı Deniz Otobüsü, Bandırma-Yenikapı hızlı feribot, Bostancı-Yenikapı-Bandırma Deniz Otobüsü, Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri yapılamıyor.

Öğle saatlerinden bu yana deniz ında yaşanan iptallerin sona ermesi durumunda bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

Bu arada, deniz yoluyla Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçmek isteyen yolcular, iptal edilen seferler nedeniyle Sirkeci İskelesi önünde yoğunluk oluşturdu. Toplanan yolcuların Marmaray'ı kullanmak istemesi üzerine, burada da yoğunluk meydana gelirken, yolcular gruplar halinde istasyona alındı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 19:55
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