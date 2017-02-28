Kuyu cinayetine müebbet hapis

Vahşet geçen yıl Ağustos ayında Kayseri'de yaşandı. Rukiye Tülay, boşanmasından sorumlu tuttuğu eski eltisi Elif Turan'dan intikam almaya karar verdi. Çocukları Mehmet Ali (10) ve Eylül'ü (7) kaçırdı. Çuvala koyup kuyuya attı. Durumu fark eden köylüler, Eylül'ü kurtardı, ağabeyi ise o kadar şanslı değildi. Tülay, tutuklandı. Dün ise duruşması vardı. Mahkemede son sözü sorulan kadın, "İsteyerekyapmadım, cok pişmanım" dedi. Rukiye Tülay'a ölen MehmetAli yönünden 'Ağırlaştırılmışömürboyu', yaralı kurtulan Eylül için ise 'Çocuk öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Baba Kamil Turan, "Bu karar birnebze de olsa yüreğimize su serpti.Yaralı kurtulan kızım ve bizler,psikolojik sorun yaşıyoruz. Destekistiyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.