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Kuyu cinayetine müebbet hapis

Rukiye Tülay, eski eltisinin 2 çocuğunu çuvala koyup kuyuya attı. Kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı. Genç kadın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kuyu cinayetine müebbet hapis
Vahşet geçen yıl Ağustos ayında Kayseri'de yaşandı. Rukiye Tülay, boşanmasından sorumlu tuttuğu eski eltisi Elif Turan'dan intikam almaya karar verdi. Çocukları Mehmet Ali (10) ve Eylül'ü (7) kaçırdı. Çuvala koyup kuyuya attı. Durumu fark eden köylüler, Eylül'ü kurtardı, ağabeyi ise o kadar şanslı değildi. Tülay, tutuklandı. Dün ise duruşması vardı. Mahkemede son sözü sorulan kadın, "İsteyerek yapmadım, cok pişmanım" dedi. Rukiye Tülay'a ölen Mehmet Ali yönünden 'Ağırlaştırılmış ömürboyu', yaralı kurtulan Eylül için ise 'Çocuk öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Baba Kamil Turan, "Bu karar bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Yaralı kurtulan kızım ve bizler, psikolojik sorun yaşıyoruz. Destek istiyoruz" diye konuştu.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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