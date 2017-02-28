Kim bu talihli

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun 59'uncu hafta çekilişi geçtiğimiz günlerde yapıldı. 5 milyon 632bin 868 lira 75 kuruşu kazanankupon, Trabzon'dan çıktı. Şehirde yaşayan vatandaşlar, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Ancak şanslı kişi ortaya çıkmadı. Bayinin işletmecisi Osman Türe, "Şans, bayimize ikinci kez vurdu. Böyle devam eder inşallah. Trabzon'a hayırlıolsun. Sürekli oynayanlar var. Kime çıktığı konusunda bir tahminde bulunamıyorum" dedi.
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