Kılıçdaroğlu'ndan skandal darbe açıklaması

CHP Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarda bulundu. Sözde darbe karşıtı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında tek kelime etmezken tutuklu FETÖ'cüleri savundu.
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine FETÖ'cüleri savundu. Sözde darbe karşıtı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün alçak darbe girişimine değinmezken, FETÖ'cü akademisyenlerin tuklanmasını darbe olarak nitelendirdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında darbe sevici Hürriyet'in skandal manşetine değinmemesi de dikkat çekti.
TUTUKLU FETÖ'CÜLERİ SAVUNDU
Hapishanelerin tıka basa dolu olduğundan şikayet eden Kılıçdaroğlu; 15 Temmuz'da şehit olan yüzlerce masum vatandaş hakkında tek kelime etmezken, tutuklu FETÖ'cülerin mağdur olduğunu savundu.
Kılıçdaroğlu, "Bugün 28 Şubat... Postmodern darbe yaşamıştık. Herkesin görüşüne saygımız var. Herkesin inancına saygımız var. Devlet vatandaşına hizmet eder. 28 Şubat darbesine ne kadar karşıysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız. 20 Temmuz'dan sonra 4811 akademisyen görevinden alındı. Kamudan ihraç edilen personel sayısı 127 bin kişiyi aştı. Hapishaneler tıka basa dolu. Biz mağdura sahip çıkıyoruz, darbecilere değil." dedi.
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her gün dansöz gibi kıvırıyor bu yalandaroğlu
evet mağdurlar vardır olabilir ama o darbeyi yapanlar da masum değil hele ki o pkk ve dhkpc'li sapık akademisyenlerin savunulacak bir tarafı yok o kadar şehit ve yuvası yıkılan insanlar var kafayı yemiş bu yamuk k.k
bu cakali ne zaman hucrede gorecegiz
darbeci medya ancak bu kadar menfi bir çıkışla gündemden düşürülür! arkadaşlar ne güne lazım sözünün tescilli canlı kanıtı k.k...
Kan grubu bukalemunla aynı olan siyasetçi kimdir ?
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