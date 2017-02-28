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Kılıçdaroğlu'ndan skandal darbe açıklaması

Grup Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu skandal açıklamalarda bulundu. Sözde darbe karşıtı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi hakkında tek kelime etmezken tutuklu FETÖ'cüleri savundu.

Kılıçdaroğlundan skandal darbe açıklaması
Partisinin grup toplantısında konuşan Genel Başkanı yine FETÖ'cüleri savundu. Sözde darbe karşıtı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün alçak darbe girişimine değinmezken, FETÖ'cü akademisyenlerin tuklanmasını darbe olarak nitelendirdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında darbe sevici Hürriyet'in skandal manşetine değinmemesi de dikkat çekti.

TUTUKLU FETÖ'CÜLERİ SAVUNDU
Hapishanelerin tıka basa dolu olduğundan şikayet eden Kılıçdaroğlu; 15 Temmuz'da şehit olan yüzlerce masum vatandaş hakkında tek kelime etmezken, tutuklu FETÖ'cülerin mağdur olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, "Bugün 28 Şubat... Postmodern darbe yaşamıştık. Herkesin görüşüne saygımız var. Herkesin inancına saygımız var. Devlet vatandaşına hizmet eder. 28 Şubat darbesine ne kadar karşıysak 20 Temmuz darbesine de o kadar karşıyız. 20 Temmuz'dan sonra 4811 akademisyen görevinden alındı. Kamudan ihraç edilen personel sayısı 127 bin kişiyi aştı. Hapishaneler tıka basa dolu. Biz mağdura sahip çıkıyoruz, darbecilere değil." dedi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 15:19
YORUMLAR 20 yorum yapıldı

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ilker ilker

her gün dansöz gibi kıvırıyor bu yalandaroğlu

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 01:13
kafkasyalı kafkasyalı

evet mağdurlar vardır olabilir ama o darbeyi yapanlar da masum değil hele ki o pkk ve dhkpc'li sapık akademisyenlerin savunulacak bir tarafı yok o kadar şehit ve yuvası yıkılan insanlar var kafayı yemiş bu yamuk k.k

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 00:33
keman keman

bu cakali ne zaman hucrede gorecegiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 28.02.2017 21:18
misafir misafir

darbeci medya ancak bu kadar menfi bir çıkışla gündemden düşürülür! arkadaşlar ne güne lazım sözünün tescilli canlı kanıtı k.k...

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 28.02.2017 20:46
İH-PUS İH-PUS

Kan grubu bukalemunla aynı olan siyasetçi kimdir ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 28.02.2017 20:31
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