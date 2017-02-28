Ankara'nın, PKK terörünü kökten bitirme planı kapsamında Kuzey Irak'a yönelik kara operasyonu için sona yaklaşıldı. Bu kapsamda IKYB Başkanı Barzani ile yapılan görüşmede harekat planı ve Rakka operasyonu masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu ise operasyonu engellemek için yalana başvurdu.



Suriye'nin kuzeyinde 'terör koridoru' oluşturmak için harekete geçen PYD, Fırat Kalkanı Operasyonu ile durduruldu. Aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a da büyük darbe indirilerek, örgütün ikinci başkenti olarak nitelendirilen El Bab kontrol altına alındı. Sahada büyük başarı kaydeden Türkiye, terör tehdidini sıfıra indirmek için Rakka operasyonu ve Kuzey Irak'a yönelik kara harekatını gündeme aldı.

KARA OPERASYONU MASAYA YATIRILDI

DEAŞ'ın Suriye'deki en güçlü olduğu bölge olan Rakka'ya yönelik operasyon için Washington ile diplomasi trafiği yürüten Ankara, PKK'ya öldürücü darbeyi vurmayı öngören kara harekatı hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Barzani buluşmasında, Rakka operasyonunda terör örgütü PYD'nin yerine Peşmerge güçlerinin sahaya sürülmesi planının yanı sıra PKK'ya yönelik kara operasyonunun detayları masaya yatırıldı.

"ZATEN ORADA TERÖRİST YOK"

Ankara, ekim ayından itibaren olası kara operasyonuna hazırlık amaçlı Irak sınırına çok sayıda tank ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirmişti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumdan 'Hayır' kararı çıkması için HDP ile birlikte hareket eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir çıkışta bulundu. Partisinin eski vekilleri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, olası Kuzey Irak operasyonunun önemini azaltmaya çalışarak "Kandil zaten boşaltıldı. Teröristler başka bölgelere çekildi" açıklamasında bulundu. Genel Başkan, operasyonun 'boşa yapıldığını' ifade ederek kara harekatının düzenlenmemesi gerektiği imasında bulundu.

MURAT KARAYILAN: HAZIRLIK YAPIYORUZ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının yankıları sürerken, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan Türkiye'yi tehdit etti. Ankara'nın, Kuzey Irak'a yönelik kara harekatı düzenlemesi ihtimali karşısında paniğe kapıldığı görülen Karayılan, operasyona karşı hazırlık yaptıklarını öne sürdü. Öte yandan, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar tarafından düzenlenen operasyonların arttığından şikayetçi olarak, çok sayıda teröristin bombardıman sonucu etkisiz hale getirildiğini kabul etti.

CHP VE PYD KOLOMBİYA'DA BULUŞACAK

Terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD'yi, resmen tanıyan Sosyalist Enternasyonal Konseyi 25. Genel Kurul Toplantısı'nı Kolombiya'da düzenleyecek. Programa ana muhalefet partisi CHP'yi temsilen Umut Oran katılacak. Terör örgütü PYD'yi ise sözde yönetici İlham Ehmed'in temsil etmesi planlanıyor. Eli kanlı teröristlerle aynı masaya oturmayı kabul eden CHP'nin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu olurken, Oran'ın "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Sosyalist Enternasyonal'de CHP'yi temsil etmeye devam edeceğim. Yapılacak seçimde yeniden Başkan Yardımcısı seçilmek için çalışma yürüteceğim" sözlerinden Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde hareket edildiği anlaşıldı.



Kaynak: Güneş