İlçe Tarım Müdürü Gökhan Özkan, AA muhabirine, 24 Şubat'ta İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Palas Mahallesi'nde kuduz şüphesi taşıyan köpeğin itlaf edildiğini söyledi.

LABORATUVAR İNCELEMELERİNDE RASTLANDI

Veteriner hekimlerce köpekten alınan numunenin laboratuvarda yapılan incelemesinde kuduza rastlandığını belirten Özkan, ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince hastalık çıkan mahallenin kontrol altına alındığını ifade etti.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Özkan, Palas Mahallesi'nde çiftlik hayvanları için karantina uygulaması başlatıldığını aktararak, "Veteriner hekimlerce hayvanların aşılanmasına en kısa sürede başlanacak. Ayrıca İlçe Halk Sağlığı ekiplerince yerinde eğitim çalışması yapıldı. Köpekle teması olan kişilerin aşılama çalışması devam ediyor." dedi.