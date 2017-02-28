Kayıp hazine!

16 yıllık evli 2 çocuk annesi, sırra kadem bastı. Her yerde aranıyor. Ankara'da geçen yıl 24 Aralık'ta 40 yaşındaki Birsen Ersoy, 14 yaşındaki kızı Büşra'ya "Ben hastaneyegidiyorum. Bana bir şey olursa,kardeşine iyi bak" dedi. Evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Eşi Niyazi Ersoy (40), polise başvurdu. Karısının hayatından endişe duyduğunu belirten koca, "Eşim, kızıma 'Hastaneye gideceğim' diye evden çıkıyor. Giderken de 50 bin TL nakitpara, 40 bilezik, 40 çeyrek altını alıpgidiyor. Eşimin hiçbir maddi sıkıntısıyoktu. Kendisine bir tokat bile vurmadım. Bütün her yeri aradık, en son Esenboğa Havalimanı'nda görülüyor. 200 bin lira değerinde olan altın ve paralar için onu kandırmış olabilirler. Bize haber versin,çocuklarının başına gelsin, gören veduyanların haber vermesini istiyorum" dedi. Birsen Ersoy'un Antalya uçağınabindiği tespit edildi.
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