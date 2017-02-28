Kayıp hazine!

16 yıllık evli 2 çocuk annesi, sırra kadem bastı. Her yerde aranıyor. Ankara'da geçen yıl 24 Aralık'ta 40 yaşındaki Birsen Ersoy, 14 yaşındaki kızı Büşra'ya "Ben hastaneye gidiyorum. Bana bir şey olursa, kardeşine iyi bak" dedi. Evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi. Eşi Niyazi Ersoy (40), polise başvurdu. Karısının hayatından endişe duyduğunu belirten koca, "Eşim, kızıma 'Hastaneye gideceğim' diye evden çıkıyor. Giderken de 50 bin TL nakit para, 40 bilezik, 40 çeyrek altını alıp gidiyor. Eşimin hiçbir maddi sıkıntısı yoktu. Kendisine bir tokat bile vurmadım. Bütün her yeri aradık, en son Esenboğa Havalimanı'nda görülüyor. 200 bin lira değerinde olan altın ve paralar için onu kandırmış olabilirler. Bize haber versin, çocuklarının başına gelsin, gören ve duyanların haber vermesini istiyorum" dedi. Birsen Ersoy'un Antalya uçağına bindiği tespit edildi.