Kavuşma saati

Kahramanmaraş polisi, otomobillerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kolları sıvadı. 20 aracın camları kırılarak yapılan hırsızlık olaylarında çalınan teyp, ses sistemi ile araçtaki değerli eşyaların 4 ayrı iş yerine satıldığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların kimliğine ulaştı. M.S. ve Ö.G., evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden M.S.'nin birotomobilden çaldığı çanta, cüzdanve bin 500 lira değerindeki kadınkol saatini ablasına hediye ettiğianlaşıldı. Çanta, cüzdan ve saat ablanın üzerinden çıktı. Söz konusu saat, sahibi Gökçen Kırkpınar'a ulaştırıldı. Polisin koluna saatini taktığı Kırkpınar, "Saat babamın hediyesiolduğu için manevi değeri maddideğerinden daha yüksekti" dedi.
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