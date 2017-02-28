Kavuşma saati

Kahramanmaraş polisi, otomobillerde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için kolları sıvadı. 20 aracın camları kırılarak yapılan hırsızlık olaylarında çalınan teyp, ses sistemi ile araçtaki değerli eşyaların 4 ayrı iş yerine satıldığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızların kimliğine ulaştı. M.S. ve Ö.G., evlerine yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden M.S.'nin bir otomobilden çaldığı çanta, cüzdan ve bin 500 lira değerindeki kadın kol saatini ablasına hediye ettiği anlaşıldı. Çanta, cüzdan ve saat ablanın üzerinden çıktı. Söz konusu saat, sahibi Gökçen Kırkpınar'a ulaştırıldı. Polisin koluna saatini taktığı Kırkpınar, "Saat babamın hediyesi olduğu için manevi değeri maddi değerinden daha yüksekti" dedi.