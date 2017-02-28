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Karargah zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Işık ve Akar’a Hürriyet’in manşetini sordu

Karargah zirvesi
Hürriyet'in manşeti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı 'ı İstanbul'da kabul etti. Haberle ilgili detaylı bilgi istedi. Başbakan Binali Yıldırım da Genelkurmay Başkanı ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Bu habere tepki gösteren Yıldırım'ın, Hulusi Akar'a TSK ile ilgili bugüne kadar atılan ve bundan sonra da atılacak adımlarda "yetki ve sorumluluğun" hükümette olduğunu hatırlattığı öğrenildi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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