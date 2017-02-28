Karargah zirvesi

Hürriyet'in manşeti üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı İstanbul'da kabul etti. Haberle ilgili detaylı bilgi istedi. Başbakan Binali Yıldırım da Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Bu habere tepki gösteren Yıldırım'ın, Hulusi Akar'a TSK ile ilgili bugüne kadar atılan ve bundan sonra da atılacak adımlarda "yetki ve sorumluluğun" hükümette olduğunu hatırlattığı öğrenildi.
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