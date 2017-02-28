İzmir’de kanlı gün

İzmir'de dün iki ayrı cinayet yaşandı. Konak'ta sokak ortasında tartışmaya başlayan Orçun Çer (27) ile F.İ. (43), birbirine girdi. Taraflar silahlarını çekti. Kurşunlar havada uçuştu. Ağır yaralanan Orçun Çer, kaldırıldığı hastanede öldü. Tedavi altına alınan F.İ'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Diğer cinayet ise Karabağlar'da yaşandı. Evden çıkan Gökhan Deniz (28), husumetli olduğu ve kendisine pusu kuran A.S'nin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Deniz, kurtarılamadı, kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.



Ceyhan TORLAK