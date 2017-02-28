Yol Durumu
  1. Meydan dayağı
  2. Kuyu cinayetine müebbet hapis

İzmir’de kanlı gün

İzmir’de kanlı gün
İzmir'de dün iki ayrı cinayet yaşandı. Konak'ta sokak ortasında tartışmaya başlayan Orçun Çer (27) ile F.İ. (43), birbirine girdi. Taraflar silahlarını çekti. Kurşunlar havada uçuştu. Ağır yaralanan Orçun Çer, kaldırıldığı hastanede öldü. Tedavi altına alınan F.İ'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Diğer cinayet ise Karabağlar'da yaşandı. Evden çıkan Gökhan Deniz (28), husumetli olduğu ve kendisine pusu kuran A.S'nin pompalı tüfekle saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Deniz, kurtarılamadı, kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Ceyhan TORLAK
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar