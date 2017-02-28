Gece 23.00'ten itibaren sis etkisini artırmaya başlayacak. 23.00 ile 06.00 saatleri arasında Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında görüşün 200 metreye kadar inmesi bekleniyor.



Yarın sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak sis dağılmaya başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre görüş, aşama aşama bin 200 metreye kadar yükselecek. Yarın sabah 10.00 itibari ile de 10 kilometre ve üzeri olacak. Sisin görüleceği saatlerde dikey görüş mesafesinin 100-500 feet aralığında olması bekleniyor.



Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken 6 uçak, Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin dağılmasının ardından uçaklar Sabiha Gökçen Havalimanı'na geri döndü. Uçaklar sorunsuz şekilde iniş yaptı.