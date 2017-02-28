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'nın seferleri iptal edildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 'nın bir çok seferi iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatlarının seferleri iptal edildi

'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler iskelelerdeki dijital levhalarla da duyuruldu.

Seferler sabah saatlerinde de iptal edilmiş ancak daha sonra normale dönmüştü.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 15:35
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