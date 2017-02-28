Yol Durumu
  1. Büyük temizlik
  2. Cumhurbaşkanı’nı askeri mahkemede yargılama planı yapmışlar!

İşe bak

Avrupa’daki ’cüler, Türkiye’deki elemanlarını kaçırmak için bir çeteyle kafa kafaya verdi! Başında emekli polisin bulunduğu çete, 50 kişiyi Bulgaristan’a geçirdi. Firar, konsolosluk araçlarıyla gerçekleştirildi. Buluşma noktası ise Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tuvaletti. Kumpasçı savcılar ve ile hakim da bu şekilde firar etmek isterken enselendi!

İşe bak
Teröristbaşı Gülen, ABD'deki ininde saklandı. Darbe yapmaya kalkıştı. Kanlı plan yarım kalınca 'cü hainler kaçacak delik aradı! İlk adres ise Yunanistan ve Bulgaristan'dı! Edirne polisi ise FETÖ'cü teröristleri yurt dışına kaçıran çeteyi çökertip kanlı planları ortadan kaldırdı. FETÖ'den aranan MİT kumpası savcısı Sadrettin Sarıkaya, Selam-Tevhid kumpası savcısı Adnan Çimen ve Ergenekon hakimi Dursun Ali Gündoğdu da bu yolu kullanmak isterken kıskıvrak yakalandı. Operasyona giden yol ise 3 çocukla başladı. Buna göre Edirne polisi Kapıkule'de başıboş gezerken bulunan 3 çocukla karşılaştı. Çocukların anne ve babalarının FETÖ şüphelisi olduğu saptandı. Söz konusu çocuklar çete tarafından anneleri ile Avrupa'ya kaçırılmak istendiklerini anlattı. Bunun üzerine ekipler soruşturmayı yoğunlaştırdı. Teröristleri kaçıran çetenin başında emekli bir polisin olduğu saptandı. FETÖ'nün Avrupa'daki sözde örgüt yöneticisi, kaçırılacak kişilerin isimlerini çeteye ulaştırdı. Şebeke, firar için konsolosluk araçlarını kullandı. Çünkü yurt dışına çıkarılacak konsolosluk araçlarının işlemleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki farklı bir bölümden yapılmaktaydı. Firarilerin Türk pasaport kontrolünden kaçırıldıkları, Bulgar tarafında ise çete tarafından pasaportlarına vurulan patates mühür ile geçiş sağladıkları anlaşıldı.


Adnan Çimen, çeteyle pazarlık yapıp kaçmayı planlarken yakayı ele verdi.

BÜROKRATLAR DA VAR
Şebeke bu şekilde FETÖ için öneme sahip 50 bürokrat ve üst düzey yargı mensubunu Avrupa'ya kaçırdı. Çetenin son işi ise FETÖ'den aranan Ergenekon hakimi ile Selam-Tevhid kumpası savcısı ve MİT kumpası savcısı 'ydı. Sarıkaya, Gündoğdu ve Çimen'in çete mensuplarından sınırı geçmek üzere haber beklediği anlaşıldı. Edirne emniyeti, bu bilgiler ışığında çete üyesi 14 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul polisi ile irtibata geçerek kaçış için haber bekleyen savcılar ile çeteyle bağlantılı isimlerin İstanbul Bahçelievler'de buluşmasını sağladı. Buluşmaya Adnan Çimen ile Dursun Ali Gündoğdu giderken örgüt evinde kalan Sadrettin Sarıkaya katılmadı.


Çetenin ilk durağı, Kapıkule'de konsolosluk araçlarının işlemleri için diplomatik hizmetlerin verildiği binaydı. Şebeke, burada araçların işlemlerini yürütürken FETÖ'cü kaçaklar binanın yanındaki tuvalette saklandı. İşlemler tamamlandıktan sonra araçlara alınan darbeciler, yurt dışına çıkarıldı.

9'U TUTUKLANDI
Bu buluşma sonrasında ekipler FETÖ'cü hakim Dursun Ali Gündoğdu'nun Kayaşehir'deki bir adrese girdiğini, Adnan Çimen'in ise Bakırköy'e gittiğini saptadı. Kaçak yargı mensuplarının adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 2 savcı ve bir hakim kıskıvrak yakalandı. Edirne'de gözaltına alınan 14 kişiden 9'u ise tutuklandı. FETÖ'cü 3 yargı mensubu da Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.


FETÖ'cüler Kapıkule'de sadece diplomatik geçişler için kullanılan bu noktadan kaçırılıyordu.


ABDURRAHMAN ŞİMŞEK - NAZİF KARAMAN - FOTOĞRAFLAR: SERKAN BAYRAKTAR
Etiketler: , , ,
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar