Avrupa’daki FETÖ’cüler, Türkiye’deki elemanlarını kaçırmak için bir çeteyle kafa kafaya verdi! Başında emekli polisin bulunduğu çete, 50 kişiyi Bulgaristan’a geçirdi. Firar, konsolosluk araçlarıyla gerçekleştirildi. Buluşma noktası ise Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki tuvaletti. Kumpasçı savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen ile hakim Dursun Ali Gündoğdu da bu şekilde firar etmek isterken enselendi!
Teröristbaşı Gülen, ABD'deki ininde saklandı. Darbe yapmaya kalkıştı. Kanlı plan yarım kalınca FETÖ'cü hainler kaçacak delik aradı! İlk adres ise Yunanistan ve Bulgaristan'dı! Edirne polisi ise FETÖ'cü teröristleri yurt dışına kaçıran çeteyi çökertip kanlı planları ortadan kaldırdı. FETÖ'den aranan MİT kumpası savcısı Sadrettin Sarıkaya, Selam-Tevhid kumpası savcısı Adnan Çimen ve Ergenekon hakimi Dursun AliGündoğdu da bu yolu kullanmak isterken kıskıvrak yakalandı. Operasyona giden yol ise 3çocukla başladı. Buna göre Edirne polisi Kapıkule'de başıboş gezerken bulunan 3 çocukla karşılaştı. Çocukların anne ve babalarının FETÖ şüphelisi olduğu saptandı. Söz konusu çocuklar çete tarafından anneleri ile Avrupa'ya kaçırılmak istendiklerini anlattı. Bunun üzerine ekipler soruşturmayı yoğunlaştırdı. Teröristleri kaçıran çeteninbaşında emekli bir polisinolduğu saptandı. FETÖ'nün Avrupa'daki sözde örgüt yöneticisi, kaçırılacak kişilerin isimlerini çeteye ulaştırdı. Şebeke, firar için konsolosluk araçlarını kullandı. Çünkü yurt dışına çıkarılacak konsolosluk araçlarının işlemleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki farklı bir bölümden yapılmaktaydı. Firarilerin Türk pasaportkontrolünden kaçırıldıkları, Bulgar tarafında ise çete tarafından pasaportlarına vurulan patates mühür ile geçiş sağladıkları anlaşıldı.
Adnan Çimen, çeteyle pazarlık yapıp kaçmayı planlarken yakayı ele verdi.
BÜROKRATLAR DA VAR
Şebeke bu şekilde FETÖ için öneme sahip 50 bürokrat ve üst düzey yargı mensubunu Avrupa'ya kaçırdı. Çetenin son işi ise FETÖ'den aranan Ergenekon hakimi Dursun Ali Gündoğdu ile Selam-Tevhid kumpası savcısı Adnan Çimen ve MİT kumpası savcısı Sadrettin Sarıkaya'ydı. Sarıkaya, Gündoğdu ve Çimen'in çete mensuplarından sınırı geçmek üzere haber beklediği anlaşıldı. Edirne emniyeti, bubilgiler ışığında çete üyesi 14kişiyi gözaltına aldı. İstanbul polisi ile irtibata geçerek kaçış için haber bekleyen savcılar ile çeteyle bağlantılı isimlerin İstanbul Bahçelievler'de buluşmasını sağladı. Buluşmaya Adnan Çimen ile Dursun Ali Gündoğdu giderken örgüt evinde kalan Sadrettin Sarıkaya katılmadı.
Çetenin ilk durağı, Kapıkule'de konsolosluk araçlarının işlemleri için diplomatik hizmetlerin verildiği binaydı. Şebeke, burada araçların işlemlerini yürütürken FETÖ'cü kaçaklar binanın yanındaki tuvalette saklandı. İşlemler tamamlandıktan sonra araçlara alınan darbeciler, yurt dışına çıkarıldı.
9'U TUTUKLANDI
Bu buluşma sonrasında ekipler FETÖ'cü hakim Dursun AliGündoğdu'nun Kayaşehir'dekibir adrese girdiğini, AdnanÇimen'in ise Bakırköy'e gittiğinisaptadı. Kaçak yargı mensuplarının adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. 2 savcı ve bir hakim kıskıvrak yakalandı. Edirne'degözaltına alınan 14 kişiden 9'uise tutuklandı. FETÖ'cü 3 yargı mensubu da Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından tutuklanarak cezaevine yollandı.
FETÖ'cüler Kapıkule'de sadece diplomatik geçişler için kullanılan bu noktadan kaçırılıyordu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.