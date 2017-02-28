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İnsanlık ölmedi

İnsanlık ölmedi
Antalya Muratpaşa'da yaşayan Cemal Bülbüz, geçen Cumartesi günü bir süpermarkete gitti. Burada içinde 13 bin lira olan zarfını düşüren Bülbüz, parayı düşürdüğünü fark etmedi. Alışverişini bitirdikten sonra evine gitti. Bu sırada marketteki reyon görevlisi Mehmet Paşalıoğlu, yerde duran içi para dolu zarfı fark etti. Bunun üzerine olay polise bildirildi. Polisin yaptığı araştırma sonunda, paranın bir yıkama şirketi sahibi olan Cemal Bülbüz'e ait olduğu tespit edildi. Ekipler, önceki akşam parayı Bülbüz'e teslim etti.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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