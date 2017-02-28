İnsanlık ölmedi

Antalya Muratpaşa'da yaşayan Cemal Bülbüz, geçen Cumartesi günü bir süpermarkete gitti. Burada içinde 13 bin lira olanzarfını düşüren Bülbüz, parayı düşürdüğünü fark etmedi. Alışverişini bitirdikten sonra evine gitti. Bu sırada marketteki reyon görevlisi MehmetPaşalıoğlu, yerde duran içi para dolu zarfı fark etti. Bunun üzerine olay polisebildirildi. Polisin yaptığı araştırma sonunda, paranın bir yıkama şirketi sahibi olan Cemal Bülbüz'e ait olduğu tespit edildi. Ekipler, öncekiakşam parayı Bülbüz'e teslimetti.
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