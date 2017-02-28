İçişleri Bakanlığı referandum genelgesi yayınladı

İçişleri Bakanlığınca 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylaması öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı genelge 81 ilin valiliğine gönderildi. Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan halk oylamasına ilişkin genelgede, TBMM'de 21 Ocak 2017 tarihinde kabul edilen 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 16 Nisan 2017'de halk oyuna sunulacağı hatırlatıldı.

81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, halk oyuna sunulma işlemlerinin Yüksek Seçim Kurulunun yönetim ve denetiminde seçim kurullarınca yürütüleceği, kurulun Anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunulması için bütün tedbirleri alacağı ve hazırlıkları yapacağı, halk oylamasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını almaya yetkili olduğu bildirildi.

Genelgede, kamu güvenliği ve huzurunun sağlanması ile kanun dışı eylem ve işlemlerin önlenmesinin mülki idare amirlerinin ve güvenlik kuvvetlerinin görevi olduğu belirtildi.