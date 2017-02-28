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HDP'li belediye başkanı tutuklandı

Terörle mücadele kapsamında terör örgütü 'ya yönelik 3 ilde yapılan operasyonda aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı 'nın da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

HDPli belediye başkanı tutuklandı

merkezli 3 ilde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı 'nın da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turgutlu ilçesi, Aydın ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı ile Mehmet G, Mehmet D, Evren A, Berfin Ç, Berivan A, Celal A, Mehmet G, Mehmet Ali C. ve Sabri Y. tutuklandı.

Mahkeme heyeti, M.D. hakkında ise adli kontrol kararı verdi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 14:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birileri dağda birileri dağda

birileri mecliste, birileri de illere dağılmış siyaset adı altında pkk ya destek veriyor. Allah sizi lahretsiz soysuzlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2017 01:36
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