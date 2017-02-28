HDP'li belediye başkanı tutuklandı

Manisa merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen, aralarında HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı'nın da bulunduğu 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Turgutlu ilçesi, Aydın ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen HDP Turgutlu İlçe Başkanı Sulhaddin Dağlı ile Mehmet G, Mehmet D, Evren A, Berfin Ç, Berivan A, Celal A, Mehmet G, Mehmet Ali C. ve Sabri Y. tutuklandı.

Mahkeme heyeti, M.D. hakkında ise adli kontrol kararı verdi.