Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da
  2. Rusya'dan Türkiye'ye S400 mesajı

HDPKK'lı Alican Önlü'ye cezası

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, eski Tunceli Emniyet Müdürü 'e hakaret ettiği gerekçesiyle 5 bin lira cezasına çarptırıldı.

Terör sevici HDPKKlı vekile tazminat cezası

, 2 yıl önce yerel bir gazeteye verdiği demeçte Şen'in Tunceli halkını sapıklıkla suçladığını ileri sürmüş, bunun üzerine Şen de Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesine Önlü hakkında asılsız iddialarda bulunduğu ve hakaret sınırını aşan ifadeler kullandığı gerekçesiyle 5 bin liralık davası açmıştı.

Mahkeme, bugün aldığı kararla HDP'li Önlü'yü Afyonkarahisar Emniyet Müdürü Şen'e 5 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.

TAZMİNATI ŞEHİT AİLESİNE BAĞIŞLAYACAK
Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davayı para kazanmak amacıyla açmadığını söyledi.

Davayı açtığı ilk gün parayı bağışlayacağını açıkladığını dile getiren Şen, şunları belirtti:

"Benim söylemediğim ifadelerle beni ağır şekilde itham etti. Ben de dava açtım. O günde söylemiştim, 'Bu parayı bağışlayacağım' diye. Davayı kazandık ve para elimize geçtiğinde 4 Eylül 2015'de teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda polis merkezimizde şehit olan memurum Murat Savaş Kale'nin ailesine bağışlayacağım."
Etiketler: , ,
  • 28 Şubat 2017, Salı 19:19
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar