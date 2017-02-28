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HAValı tören

HAValı tören
Zonguldak'ta, Vergi Haftası nedeniyle tören yapıldı. Valilik binası önündeki Atatürk Anıtı'nda yapılan törene daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile memurlar katıldı. Tören alanına gidip yere yatan bir köpek ise tören boyunca yerinden kıpırdamadı. Bu durum renkli görüntülerin oluşmasına yol açtı.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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