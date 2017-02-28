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'nün ablası aracın gizli bölmesinden çıktı

na kaçmak için bir otomobilin gizli bölmesine saklanan üyesi kadın, 'de kaçmaya çalışırken yakalandı. Geçtiğimiz hafta aracı takibe alan ekipler, düzenledi operasyonlar kaçmak isteyen kişiyi arabanın gizli bölmesine saklanmış halde enseledi.

FETÖnün ablası aracın gizli bölmesinden çıktı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü () üyeliğinden aranan kadın şüpheli, gizli bölmesine saklandığı otomobille Gürcistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sarp Gümrük Muhafaza çılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'nin, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a kaçak geçişlere aracılık ettiğini belirledi.

Yaklaşık bir hafta önce Vashakmadze ve aracını takibe alan ekipler, Sarp Sınır Kapısı gümrük sahasına gelen otomobili kontrolden geçirdi.

Güvenlik güçlerince yapılan detaylı aramada aracın arka koltuğunun altındaki yakıt deposunu kaplayan saca yeni kaynak yapıldığı belirlendi.

GİZLİ BÖLMEDEN ŞÜPHELİ KADINI ÇIKARDILAR
Kaynak noktalarını çekiçle ayıran ekipler, oluşturulan gizli bölmeye cenin şeklinde saklanmış kadın buldu. Gözaltına alınan kadının, FETÖ/PDY üyeliğinden yakalama kararı bulunan H.T.K. olduğu tespit edildi.

Gürcistan uyruklu sürücü Vashakmazde sınır dışı edildi, H.T.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 10:31
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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hakan hakan

adamı niye sınır dışı ediyonuz. atın içeri bizden biri kacınca yada suç işleyince iade ediyorlarmı hayır biz neden salıyoruz bunkları

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 28.02.2017 13:52
enar enar

TDK acilen "şerefsiz"den daha ağır bir kelime bulup resmi Sözlüğüne eklemeli. Çünkü bu FETÖ'cüleri tanımlamak için mevcut Sözlükteki kelime ve/veya deyimler yetersiz kalıyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 28.02.2017 13:43
ihsan ihsan

ne o abla şimdi o taptığınız gülen gelsinde kurtarsın sizi

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 28.02.2017 11:58
m&#252;layim mülayim

yazık yazık. adi münafık feto. insanları ne hale düşürdün. kafana bir kurşun sık ta bu insanlar senden kurtulsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 28.02.2017 11:32
&#246;mer faruk ömer faruk

yazıklar olsun size

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 28.02.2017 11:09
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