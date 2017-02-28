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Erdoğan'dan 'da serbestisi yorumu

personeli için getirilen serbestisine ilişkin "Bu beklenen ve olması gereken bir adımdı" dedi.

Erdoğandan TSKda başörtüsü serbestisi yorumu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan personeli için getirilen serbestisine ilişkin görüşlerini paylaştı. "Bu beklenen ve olması gereken bir adımdı" diyen Erdoğan başka ülkeleri de örnek gösterdi.

İşte Erdoğan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri kadın personeli için yıllardır uygulanan başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin değerlendirmesinden öne çıkanlar:

İNGİLTERE'DE BİLE OLAN BU ÜLKEDE NEDEN OLMASIN
"Bu noktada tabi yapılan beklenen ve olması gereken bir adımdı. Bu konuda arkadaşlarımız değerlendirmelerini yaptıktan sonra gerekli adımlar atıldı. Temennimiz odu ki;İ Bu noktadaki mevzuata göre hanım kardeşlerimiz inanç hürriyetinden, emek noktasında, iş temini noktasındaki hürriyetinden her yerde istifade edebilmesidir. Her yerde bu ön açılmış vaziyette. bundan sonraki süreçtede bu anlamda mağdur hanım kardeşlerimiz bu kurumlarda yerlerini alabileceklerdir. Dünyanın değişik ülkelerinde görüyoruz. ABD'de de var. İngiltere'ye geliyorsunuz. Oralarda bu oluyorda bizde neden olmasın. Temenni ediyorum ki; hiçbir aşırılığa fırsat vermeden belli bir çerçevede bunların devamı."
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  • 28 Şubat 2017, Salı 14:16
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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hizipsavar hizipsavar

sayın başkan memrularında böyle bir beklentisi var.

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evet0
hayır0
cevapla 28.02.2017 17:14
hamd eden hamd eden

yooooo aman chp, doğan medyası öcü görmüş gibi oluyorlar ,niyemi çünkü inançsızlar , sen nasıl olurda kutsal kitabımızda yazan ,dışarı çıkarken başörtülerini taksınlar ,,,ayetini tanımazsın ,gerizekalılar ,sapıklar ,kainatı siz mi yarattınız ,ALLAH ,,mı

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır4
cevapla 28.02.2017 14:27
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