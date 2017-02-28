Erdoğan'a suikast davasında kritik gelişme

Muğla'daki Cumhurbaşkanı'na suikast davasında şok gelişme. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Marmaris'te gerçekleştirilmesi planlanan suikast ile ilgili davada ifade veren şüpheli İlyas Yaşar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeyle ilgili bilgisi olduğu gerekçesiyle çağrılıp dinlenilmesini talep etti.
15 Temmuz kalkışması sırasında Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbeci askerlerle ilgili Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada şok bir gelişme yaşandı.
Sanıklardan İlyas Yaşar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemede kendileri yanında müdahil olarak bulunmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun darbe konusunda bilgisi olduğunu belirten şüpheli Yaşar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeye ilişkin elinde belgeler olduğunu belirttiğini ifade etti.
Yaşar, "Mahkemeden talepte bulunuyorum. Kılıçdaroğlu gelip mahkemede yanımızda müdahil olsun. Gerçekleri anlatsın. Haklılığımız anlaşılacak" diye konuştu. Yaşar, Cumhurbaşkanı'nın uçağının yabancı bir ülkeden Kayseri üzerinden Dalaman'a geldiği şeklinde elinde bir bilgi olduğunu, bunu Kılıçdaroğlu'nun da teyit ettiğini ileri sürdü. İlyas Yaşar, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı'na Marmaris'te suikast gerçekleştirmek üzere gelen MAK Timi'nde görev yapıyordu.(Sabah)
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günaydın gogelde bir bakın kılıçdaroğlu demirtaş. amerikada kimlerle bu tezgahı kurmuşlar
uçağın rotası zaten cıa bağlı abd'li strateji kuruluşu stratfor tarafından saniye saniye hemde tüm dünyanın gözü önünde tweetlendi zaten! şimdi bu k.k'nin darbeci hain arkadaşı diyor ki cıa'den bilgi alan kılıçdaroğlu'da darbenin tam göbeğinde ki hain ha! hemen arkadaşlarının yanına alsınlar hemde hiç beklemeden kapı gibi hainliğine şahit hain arkadaşı bekler!
KK dibine kadar bu darbe girişiminin içinde yer aldığını düşünüyorum .Sadece BİLİYORDU demek çok komik olur.Danışmanı ve özel kalem müdürü fetöcü. .Savcılar çok ciddi şekilde soruşturma başlatmak zorundadır.!
Gayet tabi tabi KK darbeyi biliyordu , CIA nin adami olmustu KK Sisi gibi. CHP side kapatilsin
sanki şaşırdık. kasetle gönderilenin yerine gelen biri. kaset kumpasını kurana bak. çok basit bir kural vardır" BİR OLAYDAN EN ÇOK FAYDA SAĞLAYANIN O OLAYDA PARMAĞI VARDIR." ne zaman chp ye oy verenler bunları anlar o zaman ülkeye faydaları olur
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